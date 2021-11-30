Киберполиция разоблачила одессита, который продавал данные 42 миллионов иностранцев

В Одессе 32-летний местный житель продавал личные данные иностранцев в мессенджере. Киберполиция разоблачила базу данных, насчитывавшую информацию о 42 миллионах иностранцев.

Цена данных зависела от объема информации. Стоили они до 1000 долларов США. Фигуранту пока сообщили о подозрении.

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Паспортные данные и банковские карты

Базы данных содержали:

ФИО и номера телефонов и социального страхования;

паспортные и банковские данные;

авторизационные данные к учетным записям почтовых сервисов.

Одна база содержала от 100 до 1000 записей с персональными данными граждан.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины. Они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флешки и карты памяти. Во время предварительного осмотра киберполицейские обнаружили базы данных, которые насчитывали информацию относительно 42 миллионов иностранцев.

Что грозит злоумышленнику

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по статье "несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством". Максимально ему может грозить до 2 лет лишения свободы.