Коммунальщики содрали брусчатку, которую одесситка положила за свои деньги: теперь требуют штраф
Источник:"Думская"
В Одессе коммунальные работники провели демонтаж брусчатки, которую проложили только за месяц до этого. Теперь человек, который сам занимался доброустройством, должен заплатить штраф.
Об этом инциденте на Фонтанской дороге, 15, сообщили 3 февраля. Впоследствии обнародовали фото, на которых действительно видна снятая брусчатка. Ее просто сложили рядом на газон и под стену.
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Раньше были только ямы
Установкой этой брусчатки занималась одесситка Лилия Киреева. Она рассказала журналистам, что за материалы и работу мастеров в целом заплатила 80 тысяч гривен. Это было нужно, потому что возле ее коммерческого помещения практически не было тротуара – только ямы.
Сложили брусчатку у стены / Фото "Думская"
Следует отметить, что новой серой брусчаткой устелили не только участок возле помещения. Также сделали дорожку вдоль дома, в котором оно расположено. Поэтому люди, живущие в доме, были вполне довольны.
Демонтированная брусчатка под домом / Фото "Думская"
Пришло письмо о нарушениях
Однако недавно Лилии пришел документ из Приморской райадминистрации. Там было указано, что такое благоустройство является незаконным, поэтому необходимо будет уплатить штраф. Его размер должна определить специальная комиссия.
А сегодня утром нам позвонили соседи и сказали, что плитку начали демонтировать. А ведь я не прочь заплатить штраф, просто еще не было заседания комиссии. Такого бреда я еще не видела,
– резюмировала женщина события этого дня.
Также Лилия добавила, что теперь планирует обратиться в суд. Она потребует, чтобы ответственное за демонтаж учреждение возместило ей убытки.
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