Мимо пробок и со спецсигналами: патрульные в Одессе сопровождали роженицу

В Одессе на улице Николаевской 18 января патрульные сопровождали автомобиль с роженицей в больницу. Женщину успешно передали медикам.

К инспекторам обратился взволнованный водитель и попросил о помощи. Он рассказал, что в его автомобиле находится женщина, которая должна родить.

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Как действовали правоохранители

Мужчина объяснил, что он не может ехать в роддом из-за осложнений движения. Правоохранители согласились сопровождать его транспорт в больницу.

Патрульные включили спецсигналы и сопровождали роженицу в роддом. Впоследствии ее передали ожидавшим врачам. Семья поблагодарила патрульных – Сергея Грузинова и Сергея Онофрийчука – за быструю реакцию и помощь.

Полицейские сопровождали роженицу в больницу: смотрите видео

Полицейские спасли пенсионерку

В Лесном массиве в Киева 27 декабря полицейские случайно увидели растерянную 76-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина рассказала, что не помнит, где живет. Правоохранители установили, что она ушла из дома больше 2 суток назад, однако заблудилась и не нашла дорогу обратно. Пока женщине ничего не угрожает.