На место пожара прибыли правоохранители Владимир Никиевич и Мария Алешина. Они эвакуировали людей из подъезда.

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Спасатели тушили пожар. В это время полицейские еще раз проверяли, есть ли в помещении люди.

Как спасли кошку

Владимир Микиевич зашел в охваченную пламенем квартиру. Он увидел там кошку, находящуюся без сознания. Полицейский на колени дотянулся до животного и вынес его из дома. На улице Мария Алешина привела животное в чувство.

Спасателям удалось погасить возгорание. Никто из людей не пострадал.

Спасение кошки: смотрите видео

В каком состоянии кошка

Когда пришла владелица квартиры и спасенной кошки, то испітала шок. Она попросила полицейских отвезти животное к ветеринарам.

Впоследствии женщина сообщила, что ее кошка по кличке Мика выжила.

Кошка Мика / Фото патрульной полиции Львовской области

Спасение кота в Днепре

Ветеринары прооперировали кота, который съел елочный дождик. Животное спасло то, что хозяева вовремя обратились к специалистам.

Полный текст публикации патрульной полиции Львовской области

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На днях патрульные Львова получили сообщение о пожаре в одной из квартир по улице Юрия Липы.

Полицейские Владимир Микиевич и Мария Алешина быстро прибыли по указанному адресу. Инспекторы бросились к подъезду и оперативно эвакуировали людей.

Пока спасатели занимались пожаротушением, полицейские снова проверяли наличие людей.

Охваченная пламенем квартира дымилась. Однако Владимир увидел там кошку, которая находилась без сознания, и не оставил животное. Став на колени, патрульный едва дотянулся до животного и вынес его из дома. Напарница привела животное в чувство.

Пожар в квартире был ликвидирован спасателями. Никто не пострадал.

Через несколько минут пришла владелица квартиры и спасенной кошки. Женщина была в шоковом состоянии, поэтому попросила стражей порядка отвезти животное в ветеринарную клинику.

Впоследствии патрульные получили сообщение со словами благодарности. Жительница города отметила, что Мика выжила, с ней все хорошо

Спасибо патрульным за чуткость и настойчивость.