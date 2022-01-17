На место пожара прибыли правоохранители Владимир Никиевич и Мария Алешина. Они эвакуировали людей из подъезда.
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Спасатели тушили пожар. В это время полицейские еще раз проверяли, есть ли в помещении люди.
Как спасли кошку
Владимир Микиевич зашел в охваченную пламенем квартиру. Он увидел там кошку, находящуюся без сознания. Полицейский на колени дотянулся до животного и вынес его из дома. На улице Мария Алешина привела животное в чувство.
Спасателям удалось погасить возгорание. Никто из людей не пострадал.
Спасение кошки: смотрите видео
В каком состоянии кошка
Когда пришла владелица квартиры и спасенной кошки, то испітала шок. Она попросила полицейских отвезти животное к ветеринарам.
Впоследствии женщина сообщила, что ее кошка по кличке Мика выжила.
Кошка Мика / Фото патрульной полиции Львовской области
Спасение кота в Днепре
Ветеринары прооперировали кота, который съел елочный дождик. Животное спасло то, что хозяева вовремя обратились к специалистам.
Полный текст публикации патрульной полиции Львовской области
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На днях патрульные Львова получили сообщение о пожаре в одной из квартир по улице Юрия Липы.
Полицейские Владимир Микиевич и Мария Алешина быстро прибыли по указанному адресу. Инспекторы бросились к подъезду и оперативно эвакуировали людей.
Пока спасатели занимались пожаротушением, полицейские снова проверяли наличие людей.
Охваченная пламенем квартира дымилась. Однако Владимир увидел там кошку, которая находилась без сознания, и не оставил животное. Став на колени, патрульный едва дотянулся до животного и вынес его из дома. Напарница привела животное в чувство.
Пожар в квартире был ликвидирован спасателями. Никто не пострадал.
Через несколько минут пришла владелица квартиры и спасенной кошки. Женщина была в шоковом состоянии, поэтому попросила стражей порядка отвезти животное в ветеринарную клинику.
Впоследствии патрульные получили сообщение со словами благодарности. Жительница города отметила, что Мика выжила, с ней все хорошо
Спасибо патрульным за чуткость и настойчивость.