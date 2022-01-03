Пассажиры рейса Одесса-Абу-Даби всю ночь провели в аэропорту из-за поломки бортового компьютера

Из международного одесского аэропорта не могли вылететь почти две сотни пассажиров. Все они направлялись из Одессы в Абу-Даби.

Один из пассажиров рассказал, что причиной задержки была поломка бортового компьютера. Именно поэтому люди со 2 января ждали в аэропорту.

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Пассажиры почти сутки ждали отправки самолета

Самолет должен был вылететь из Одессы в 19:15 2 января, однако рейс отложили. Людям не объяснили причин.

Часть из 200 пассажиров рейса вынуждены были ночевать в аэропорту, а транзитные пассажиры опоздали на следующие самолеты и потеряли бронь в отелях,

– говорится в сообщении.

Один из пассажиров Сергей рассказал, что он узнал – рейс задержали из-за "проблем с бортовым компьютером". Поэтому пришлось ждать сертифицированного специалиста, который появился 3 января.

Мужчина также пояснил, что людям аннулировали броню в гостиницах, на аренду автомобилей, то есть они потеряли деньги.

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"Я уже молчу о том, что все устали, и на рейсе много маленьких детей", – добавил мужчина.

Из-за поломки самолета люди ночевали в аэропорту Одессы / Фото "Думская" и скриншоты с видео

Впоследствии издание рассказало, что в 13:10 самолет авиакомпании WizzAir Abu Dhabi вылетел из одесского аэропорта в Абу-Даби.

Последние новости по авиарейсам

2 января в мире из-за плохой погоды и штамма коронавируса Омикрон отменили более 3,3 тысячи рейсов. Из них более 1900 – прилетают либо вылетают из или в пределах Соединенных Штатов.

Кроме того, в январе 2022 года американская компания United Airlines увеличила пилотам зарплату втрое. Причина – дефицит персонала, который возник из-за распространения штамма Омикрон.

27 декабря авиакомпании также массово отменяли более 2 200 авиарейсов по всему миру. Причина – распространение коронавируса.

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