Один з пасажирів розповів, що причиною затримки була поломка бортового комп'ютера. Саме тому люди з 2 січня чекали у аеропорту.
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Пасажири майже добу чекали на відправку літака
Літак мав вилетіти з Одеси о 19:15 2 січня, проте рейс відклали. Людям не пояснили причин.
Частина з 200 пасажирів рейсу змушені були ночувати в аеропорту, а транзитні пасажири запізнилися на наступні літаки та втратили броню у готелях,
– мовиться у повідомленні.
Один з пасаживі Сергій розповів, що він дізнався – рейс затримали через "проблеми з бортовим комп'ютером". Тому довелось чекати сертифікованого спеціаліста, який з'явився 3 січня.
Чоловік також пояснив, що людям анулювали броню у готелях, на оренду автомобілів, тобто вони втратили гроші.
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"Я вже мовчу про те, що всі втомилися і на рейсі багато маленьких дітей", – додав чоловік.
Через поломку літака люди ночували в аеропорту Одеси / Фото "Думская" та скриншоти з відео
Згодом видання розповіло, що о 13:10 літак авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi вилетів із одеського аеропорту в Абу-Дабі.
Останні новини щодо авіарейсів
- 2 січня у світі через погану погоду та штам коронавірусу Омікрон скасували понад 3,3 тисячі рейсів. З них понад 1900 – які прилітають чи вилітають з або в межах Сполучених Штатів.
- Окрім того, у січні 2022 року американська компанія United Airlines збільшила пілотам зарплату втричі. Причина – дефіцит персоналу, який виник через поширенням штаму Омікрон.
- 27 грудня авіакомпанії також масово скасовували понад 2 200 авіарейсів по всьому світу. Причина – поширення коронавірусу.
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