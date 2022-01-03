Рейси скасували у неділю, 2 січня 2022 року. Про це повідомило видання, посилаючись на дані підрахунку сайту відстеження FlightAware.

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У світі скасували орієнтовно 3300 авіарейсів

Понад 3300 рейсів скасували у неділю (мовиться про 2 січня – 24 канал), в тому числі понад 1900 рейсів – які прилітають чи вилітають з або в межах Сполучених Штатів,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, якщо враховувати рейси, які затримали, проте не скасували, то мовиться про понад 4800 рейсів.

Причини скасувань та перенесень рейсів дві:

на тлі поширення штаму коронавірусу Омікрон;

через несприйнятливі погодні умови.

Зокрема відомо, що багато екіпажів через поширення коронавірусу пішли на карантин.

Ба більше, багато працівників авіакомпаній бояться заразитися коронавірусом. Саме тому вони оформляють лікарняні або беруть відпустки.

Коротко про останні новини щодо авіаційних рейсів

У січні 2022 року через дефіцит кадрів американська компанія United Airlines пропонує своїм пілотам втричі більшу зарплату. Дефіцит персоналу виник через поширенням штаму Омікрон.

27 грудня авіакомпанії також масово скасовували рейси. Мовилось про понад 2 200 авіарейсів по всьому світу. Це трапилось через поширення коронавірусу.

Окрім того, німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування 33 тисяч рейсів у зимовому розкладі. Причина у тому, що пілоти просто не можуть вийти на міжконтинентальні рейси через те, що захворіли на Омікрон.

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