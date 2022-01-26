Мужа певицы Виктории Петрик задержали за угон авто

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в угоне авто. СМИ сообщают, что это муж певицы Виктории Петрик.

О задержании 40-летнего злоумышленника правоохранители сообщили 25 января. Его поймали накануне по горячим следам.

Интересно Почти отказалась от карьеры певицы: Ирина Федишин должна была выйти замуж за священника

Использовал специальное устройство

Следователи установили, что этот мужчина ездил по городу ночью и искал дорогую иномарку. Нужный автомобиль, Hyundai Santa Fe, он нашел на улице Армейская. После этого подозреваемый якобы оставил свой транспорт неподалеку и занялся угоном.

Для вмешательства в работу системы "бесключевого" доступа он использовал специальные устройства. После удачного похищения злоумышленник скрылся. По мнению правоохранителей, мужчина планировал вернуть авто владелице за полцены.

Задержание подозреваемого мужчины / Фото Нацполиции

Обнаружили вещественные доказательства

После задержания правоохранители обыскали автомобиль, который принадлежит подозреваемому. Там нашли вещи, которые помогут доказать вину в суде. Что обнаружили в легковушке:

электронные устройства для взлома транспортных средств;

пистолет травматического действия;

паспорт, выданный на его имя иностранным государством;

другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Обыск в автомобиле задержанного мужчины: смотрите видео

Его уже взяли под арест

О том, что задержанный является мужем певицы, сообщило местное издание "Думская". Также сообщили, что ранее мужчина уже был судим за кражу. Это приняли во внимание в суде, поэтому посадили его в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.



Зал суда в день избрания меры пресечения / Фото "Думская"

На то, что это именно муж Петрик, указывает, в частности, телосложение задержанного. Кроме этого в суде отметили, что у подозреваемого есть малолетний ребенок. А исполнительница в 2017 году рассказывала, что у нее родился малыш.



Певица со своим мужем / Фото из инстаграма Виктории Петрик