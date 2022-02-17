Объявили план перехвата: в Рени неизвестный застрелил 42-летнего мужчину

В Одесской области разыскивают убийцу. Мужчина застрелил жителя Рени возле частного дома.

Измаильские правоохранители получили сообщение об убийстве мужчины. Инцидент произошел 16 февраля в 19:38.

К теме Руководство Артема Рябчука разрешили пропустить в СИЗО к днепровскому стрелку

Обстоятельства убийства

Известно, что тело 42-летнего мужчины нашли возле частного дома на улице Балканской. Неизвестный дважды выстрелил в местного жителя и скрылся с места происшествия.

Через несколько минут после сообщения о преступлении, в полиции объявили план перехвата. В рамках операции "Сирена" правоохранители разыскивают нападавшего.

Правоохранители разыскивают убийцу мужчины из Одесской области / Фото из телеграма "Одесса сейчас"

Известно, что пострадавшего после стрельбы забрала карета скорой. К сожалению, жизнь мужчине спасти не удалось – в результате огнестрельного ранения в грудь он скончался по дороге в больницу.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства. Предварительно дело квалифицировали как умышленное убийство.

На Прикарпатье застрелили "авторитета"

В Яремче Ивано-Франковской области 14 февраля застрелили криминального авторитета. 42-летний мужчина погиб в кресле стоматолога.

Правоохранители расследуют убийство криминального авторитета / Фото Нацполиции

Полицейские открыли уголовное производство по факту убийства жителя Франковщины. Обстоятельства преступления и причастных лиц устанавливают.

Местная пресса заявила, что убили Игоря Дутко, известного по прозвищу "Сухой". Врачи стоматологии оказывали ему помощь на месте, но спасти не смогли.