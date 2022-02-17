Оголосили план перехоплення: у Рені невідомий застрелив 42-річного чоловіка

В Одеській області розшукують вбивцю. Чоловік застрелив жителя Рені біля приватного будинку.

Ізмаїльські правоохоронці отримали повідомлення про вбивство чоловіка. Інцидент стався 16 лютого о 19:38.

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Обставини вбивства

Відомо, що тіло 42-річного чоловіка знайшли біля приватного будинку на вулиці Балканській. Невідомий двічі вистрілив у місцевого жителя та втік з місця події.

За кілька хвилин після повідомлення про злочин, у поліції оголосили план перехоплення. У рамках операції "Сирена" правоохоронці розшукують нападника.



Правоохоронці розшукують вбивцю чоловіка з Одещини / Фото з телеграму "Одеса Зараз"

Відомо, що постраждалого після стрілянини забрала карета швидкої. На жаль, життя чоловікові врятувати не вдалося – внаслідок вогнепального поранення в груди він помер дорогою до лікарні.

У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Попередньо справу кваліфікували як умисне вбивство.

На Прикарпатті застрелили "авторитета"

У Яремче Івано-Франківської області 14 лютого застрелили кримінального авторитета. 42-річний чоловік загинув у кріслі стоматолога.



Правоохоронці розслідують вбивство кримінального авторитета / Фото Нацполіції

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства жителя Франківщини. Обставини злочину та причетних осіб встановлюють.

Місцева преса заявила, що вбили Ігоря Дутку, відомого на прізвисько "Сухий". Лікарі стоматології надавали йому допомогу на місці, але врятувати не змогли.