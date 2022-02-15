Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства мешканця Івано-Франківська. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього осіб.
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Вбивство сталось у стоматологічному кабінеті
У поліції розповіли, що вбивство сталось у стоматологічному кабінеті. Невідомий чоловік забіг всередину та здійснив кілька пострілів у груди пацієнта. Зловмиснику вдалось втекти.
42-річний житель Івано-Франківська від отриманих поранень помер у лікарні. Під час вбивства був і свідок, проте він не постраждав. На місці злочину працювали криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група. Вони вилучили речові докази для експертизи.
Дивіться фото з місця резонансного злочину на Прикарпатті:
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Що пишуть про вбивство ЗМІ: коротко
- Місцева преса повідомляє, що вбитим є Ігор Дутка, кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий".
- Свідком у вбивстві є лікар-стоматолог.
- Постраждалому надавали допомогу одразу на місці, попри це врятувати його не вдалось.