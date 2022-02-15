Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства мешканця Івано-Франківська. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього осіб.

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Вбивство сталось у стоматологічному кабінеті

У поліції розповіли, що вбивство сталось у стоматологічному кабінеті. Невідомий чоловік забіг всередину та здійснив кілька пострілів у груди пацієнта. Зловмиснику вдалось втекти.

42-річний житель Івано-Франківська від отриманих поранень помер у лікарні. Під час вбивства був і свідок, проте він не постраждав. На місці злочину працювали криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група. Вони вилучили речові докази для експертизи.

Дивіться фото з місця резонансного злочину на Прикарпатті:

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