Про це стало відомо з копії дозволу від слідчого Андрія Саляка. Документ оприлюднили 16 лютого.

До теми Що відомо про Артема Рябчука, який застрелив 5 людей у Дніпрі

Нацгвардійці відвідають стрільця з Дніпра

Згідно з дозволом, у СІЗО прийдуть заступник директора департаменту персоналу Нацгвардії Євген Павелко, начальник штабу Назар Науменко і посадовець із відділу департаменту персоналу МВС В'ячеслав Губенко.

Адвокати Артемія Рябчука вважають це спробою тиску на підзахисного. Зокрема правозахисниця Таміла Ульянова наголосила, що це "злочинні дії".



Копія дозволу від ДБР / Фото з сайту "Обозреватель"

За її словами, раніше слідчого Саляка звинуватили в перевищенні службових повноважень та порушенні права на захист. Окрім цього, йому закидали службову недбалість, розголошення даних слідства та державної таємниці.

Цей документ і є однією, але не єдиною підставою для подання стороною захисту заяви про злочин,

– заявила Ульянова.

Пояснення слідчого

Захисники Рябчука зверталися до Державного бюро розслідувань щодо роз'яснення ситуації. Андрій Саляк повідомив, що нічого поганого в таких діях немає, а він надав дозвіл за межами кримінального провадження.

"Сторона захисту вважає, що такі дії свідчать не лише про тиск на нашого підзахисного Артемія Рябчука, а й є прямим способом впливу на хід досудового слідства", – зауважила Таміла Ульянова.

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Мовиться про ймовірне "покривання" винуватців злочинів. Адвокати стрільця з Дніпра вимагають відсторонити осіб від посад та перевірити їхні дії.

Інші плани

Попри всі офіційні дозволи та спроби нацгвардійців поспілкуватися з експідлеглим, вони не увінчалися успіхом. Зустріч мала відбутися 8 лютого, але, за інформацією ЗМІ, Рябчук не захотів вийти до них.

Водночас адвокати повідомили, що написали понад 10 заяв на дії правоохоронців. А в ДБР озвучили 3 версії трагедії на "Південмаші" в Дніпрі.

Стрілянина на заводі: головне

Нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі 27 січня. Він розстріляв 5 людей, ще 5 отримали травми.

За кілька годин його затримали в Підгородному біля Дніпра, де він здався поліції.

Суд постановив утримувати його під вартою 2 місяці.

Згодом у мережі поширили інформацію про ймовірне цькування у військовій частині. Нібито Рябчук попередив чергову бійку та став "стукачем".

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