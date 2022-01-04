В Одессе в маршрутке вспыхнул скандал: водитель назвал ветерана АТО "малообеспеченным"

В одной из маршруток Одессы 3 января вспыхнул скандал. Там водитель назвал ветерана войны на Донбассе "малообеспеченным".

Мужчина хотел проехать в транспорте, используя свое право на льготный проезд по удостоверению участника боевых действий.

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Скандал в маршрутке Одессы

Инцидент произошел 3 января в маршрутке №242. Позже видео выложили в сети.

Мужчина, представившийся ветераном АТО, спорил с водителем. Он отмечал, что не может показать удостоверение участника боевых действий, потому что водитель маршрутки сказал, что только малообеспеченные имеют право предоставлять такие документы.

Вы оскорбили меня тем, что я якобы не имею права на льготы, я якобы являюсь малообеспеченным,

– заявлял ветеран.

В то же время водитель маршрутки продолжил говорить, что льготы дают только малообеспеченным. "Льготы дают многодетным там всяким разным. Если вам дали, то вас, видимо, приравняли к малообеспеченным", – пояснил он свою позицию.

Затем ветеран войны на Востоке подчеркнул, что заплатил за проезд.

Статус участника боевых действий: кому его предоставляют

Согласно законодательству, статус участника боевых действий предоставляют военнослужащим, резервистам, военнообязанным, сотрудникам (до 25 июля 2018 года), лицам рядового и начальствующего состава, а также лицам, находившимся в составе добровольческих формирований, которые впоследствии вошли в состав Вооруженных сил, Министерства внутренних дел или Нацгвардии.

Водитель одесской маршрутки назвал ветерана "малообеспеченным": смотрите видео