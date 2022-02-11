В Одессе подожгли авто заместителя директора коммунального предприятия, – СМИ

Во дворе на Лидерсовском бульваре в Одессе загорелся автомобиль. По версии местных журналистов, авто принадлежит заместителю директора Одесского коммунального предприятия.

Инцидент произошел 10 февраля ориентировочно в 5 часов утра. Возле жилого многоэтажного дома в Одессе загорелась Toyota Camry.

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Открыли уголовное производство

На месте происшествия работали правоохранители. Известно, что огонь повредил заднюю часть автомобиля. Люди не пострадали.

По факту умышленного повреждения имущества открыли уголовное производство. Причастных к поджогу лиц и обстоятельства происшествия устанавливают.

Авто директора предприятия

Издание "Думская" сообщило, что Toyota Camry принадлежит 35-летнему Константину Сироте. Он является заместителем директора коммунального предприятия "Областная служба эксплуатации административных зданий".

Компания отвечает за комплексное обслуживание зданий. В частности, осуществляет электромонтажные работы, устанавливает водопроводы, системы отопления, кондиционеры и тому подобное.

Поджог авто активиста

Другой случай с умышленным поджогом автомобиля произошел в Днепре 13 января. Пострадал Chevrolet Aveo, который принадлежит местному активисту Александру Воропаеву.

Авто сгорело дотла. К счастью, это произошло ночью, поэтому кроме транспортных средств огонь больше никого не задел.



Неизвестные сожгли авто активиста в Днепре / Фото ГСЧС

На записях с камер видеонаблюдения на месте происшествия заметили двоих человек. Они облили автомобиль неизвестным веществом, подожгли, а затем скрылись.