В Одессе продавцы облили соляркой тысячи елок, которые не продали до Нового года

В Одессе коммунальщики убрали с улиц более 2,5 тысячи елок. Однако из-за действий продавцов, отдать их на корм животным не смогли.

Не себе и никому, – как мыслят продавцы

Перед тем, как выбросить елки, продавцы облили их бензином. Из-за этого тысячи деревьев пришлось вывезти на помойку.

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Все деревья вывезли на помойку, поскольку использовать их на корм животным нельзя. Перед тем, как бросить елки, продавцы облили их бензином. Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, они хотели, чтобы деревья никому не достались,

– подчеркнули коммунальщики.

На каких улицах нашли поврежденные елки

Бочарова,

Высоцкого,

Заболотного,

Марсельской,

Семена Палия.

Пока неизвестно, облили горючим веществом оставленные елки и сосны в других районах Одессы.

В Киеве провели проверку елок, которые продают на рынках

Перед Новым годом 24 канал присоединился к проверке елок в местах продажи в Киеве. Во время рейда выяснилось, что некоторые деревья не имеют номера, который должен был бы расположиться на стволе дерева. По этому чипу можно проверить легальность продажи елки.

Эколог и зоозащитник Владимир Борейко рассказал, что украинцы незаконно срубили около миллиона елок и сосен. Люди срезают ценные молодые хвойные деревья, которые через 20 лет могли быть бы огромными. Страдают и старшие елки. Ведь злоумышленники срубают их, отпиливают верхушку, а середину оставляют гнить в лесу.

Побороть нелегальную вырубку елок, по мнению Борейко, можно лишь популяризируя искусственные.

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