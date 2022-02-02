Люди живут в руинах: в Одессе дом после взрыва не восстанавливают уже 10 месяцев – жуткие фото

В Одессе дом, в котором еще в апреле раздался взрыв, уже 10 месяцев стоит в заброшенном состоянии. При этом горсовет на его восстановление выделял 6 миллионов гривен.

Взрыв газа в этом здании в Хуторском переулке произошел еще в начале апреля. Он унес жизни одного человека, а еще 10 семей были вынуждены отселиться. Однако часть людей до сих пор продолжает жить в полуразвалившемся доме.

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Все позакрывали досками

На фото, которые обнародовали журналисты, заметно, что в здании из "восстановления" есть только доски. Ими закрыли дыру, где раньше было окно подъезда. Такими же досками закрыли двери разрушенной квартиры.

Однако наиболее жутко выглядит место, где вообще нет стены возле лестничной клетки. Даже с досками оно выглядит очень опасным.

Как выглядит дом, где произошел взрыв / Фото телеграма "7 канал"

Главное об этом взрыве

Авария произошла в жилом доме на Хуторском переулке 2 апреля. Там сначала взорвался бытовой газ, а затем начался пожар на 2 этаже.

Местные жители сообщили об этом в ГСЧС в 14:39. Сначала сообщалось, что есть только потерпевший. Свидетели отмечали, что взрыв был настолько сильным, что вылетели в разные стороны несколько окон.

Там погиб еще один человек

28 января сообщили, что во время демонтажа стены этого дома произошел обвал. Под обломками дома оказались 3 человека. Двое рабочих попали в больницу с переломами конечностей, а один погиб.

В полиции Одесчины начали расследование по статье о нарушении правил при выполнении работ с повышенной опасностью. Она предусматривает до 5 лет условного заключения или даже 8 лет тюрьмы.

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