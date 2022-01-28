Строители производили плановый демонтаж здания бывшего общежития цементного завода 28 января. Во время работ внезапно обрушилась одна из стен.

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Обвал дома в Одессе

Трое рабочих, которые в момент обвала находились на 2 этаже здания, получили травмы. Одного из них привалило куском стены.

В Одессе на Хуторской обрушилась стена дома / Фото ГСЧС

На месте работали спасатели, расчистившие завалы и передавшие пострадавших медикам. К сожалению, один из мужчин, который получил больше всего травмы, умер по дороге в больницу.

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Два других строителя получили переломы. Местные жители говорят, что у одного травмирована рука, у другого нога.

Травмировались 3 рабочих, которые должны были демонтировать часть здания / Фото ГСЧС

Подробности о падении стены дома в Одессе: смотрите видео

Не первый случай

По словам очевидцев, весной 2021 года часть дома в Хуторском переулке уже обрушивалась. О технике безопасности с тех пор никто не позаботился.

Взрыв газа в переулке Хуторской в Одессе: смотрите видео

Известно, что 2 апреля в жилом доме произошел взрыв газа. Строители, работавшие на месте 28 января, должны были разобрать 3 квартиры и восстановить часть дома.

По информации издания "УСИ", с 2021 года Одесский городской совет обещал восстановить здание. Работы начали только в конце года. Демонтаж поручили фирме СМУ №533, фигурирующей в уголовном производстве.

В одесском здании произошел взрыв газа, поэтому его должны были разобрать / Фото ГСЧС

Текст публикации в фейсбуке:

"В результате неконтролируемого падения стены пострадали 3 мужчины, один погиб в карете скорой. Сегодня, в 11 часов 11 минут, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы, по переулку Хуторской, в результате неконтролируемого падения стены на 2 этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали 3 рабочих, нуждающиеся в помощи спасателей.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи. Один из пострадавших рабочих погиб в карете скорой. Всего было привлечено 2 единицы техники и 9 бойцов ГСЧС".