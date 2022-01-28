Будівельники здійснювали плановий демонтаж будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу 28 січня. Під час робіт, раптово обвалилася одна зі стін.

До теми В Одесі раптово обвалилися стіна в житловому будинку: є постраждалі

Обвал будинку в Одесі

Троє робітників, які в момент обвалу перебували на 2 поверсі будівлі, отримали травми. Одного з них привалило шматком стіни.



В Одесі на Хуторській обвалилася стіна будинку / Фото ДСНС

На місці працювали рятувальники, які розчистили завали та передали постраждалих медикам. На жаль, один із чоловіків, який зазнав найбільших травм, помер дорогою до лікарні.

В аварійному будинку в Одесі обвалилася стіна: дивіться відео з місця події

Двоє інших будівельників отримали переломи. Місцеві жителі кажуть, що в одного травмована рука, в іншого – нога.



Травмувалися 3 робітників, які мали демонтувати частину будівлі / Фото ДСНС

Подробиці щодо падіння стіни будинку в Одесі: дивіться відео

Не перший випадок

За словами очевидців, навесні 2021 року частина будинку в Хуторському провулку вже обвалювалася. Про техніку безпеки відтоді ніхто не подбав.

Вибух газу в провулку Хуторський в Одесі: дивіться відео

Відомо, що 2 квітня у житловому домі стався вибух газу. Робітники, які працювали на місці 28 січня, мали розібрати 3 квартири і відновити частину будинку.

За інформацією видання "УСІ", з 2021 року Одеська міська рада обіцяла відновити будівлю. Роботи розпочали лише наприкінці року. Демонтаж доручили фірмі СМУ №533, яка фігурує в кримінальному провадженні.

В одеській будівлі стався вибух газу, тож її мали розібрати / Фото ДСНС

Текст публікації у фейсбуці:

"Унаслідок неконтрольованого падіння стіни постраждали 3 чоловіків, один загинув у кареті швидкої. Сьогодні, об 11 годині 11 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі Одеси, по провулку Хуторський, внаслідок неконтрольованого падіння стіни на 2 поверсі під час планового демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждало 3 робітника, котрі потребують допомоги рятувальників.

Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою спеціальних ніш транспортували одного чоловіка з відкритим переломом з 3-го поверху будівлі та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Один з постраждалих робітників загинув в кареті швидкої. Всього було залучено 2 одиниці техніки і 9 бійців ДСНС".