Одесский роддом, где из-за халатности врачей умер ребенок, признали образцовым

Одесский роддом №1 признали образцовым по итогам рейтинга "Народное признание". Это медучреждение известно тем, что одна из рожениц 29 сентября потеряла сына из-за халатности врачей.

Коллектив больницы подчеркнул, что лучших в номинации "Образцовый роддом Одесщины" якобы выбирали рядовые читатели местной прессы.

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Крик души горюющей матери

На сообщение с кичиванием победой отреагировала Юлия Коломиец, которая из-за медиков этого родильного потеряла своего сына. Свой ответ женщина обнародовала на странице в инстаграме.

"Лучший" роддом лично для меня, в котором "специалисты" убивают детей и мам и никто не несет за это наказание и ответственности! Который блокирует людей, портящих их красивую картинку своей правдой! Где в погоне за статистикой и показателями принимают решения в их пользу, а не в пользу детей и здоровья!

– написала мать, которая похоронила маленького сына.

Скандальный шлейф

! Мальчик пробыл в коме 11 месяцев и умер из-за врачебной ошибки во время родов – акушеры не провели цесарское сечение, и ребенок родился синим. Она не дышал в течение 15 минут. В конце концов, сердце удалось запустить, но было уже слишком поздно.

Коломиец утверждает, что знает о сотнях скандальных историй, которые происходили в стенах этого родильного. Это и подделка документов, и грубость, и обман, и коррупция, и угрозы, и нарушение протоколов, и лицемерие с халатностью.

"Явно лучшим я его назвать не могу, для меня он навсегда останется кладбищем! Да, меня смущает, что роддом, в котором 6 "специалистов высшей категории" на консилиуме принимают решение, которое стоит жизни нашего сына, получает награды и статуэтки", – написала в отчаянии женщина.

Она также подчеркнула, что врачи якобы сами ей признавались, что допустили ошибку, поскольку не являются богами. Теперь ни одна награда не спасет репутацию тех, кто разрушил чужие жизни.

Представители Одесского роддома №1 на получении награды / Фото из инстаграма Одесского роддома №1

Двойная трагедия в одной семье: подобный случай в Одесской области

В городе Южный 30 ноября оборвалась жизнь беременной Анны Седуновой и ее семимесячной нерожденной дочери.

Муж покойной обвинил в страшной трагедии врачей городской больницы, вовремя не отреагировавших на жалобы его жены. Смерть женщины наступила от осложнений коронавируса.

Врачи медучреждения отказались озвучивать свою позицию по этому случаю и нагло отвечали журналистам.

Тексты публикаций Одесского роддома №1, Юлии Коломиец:

Наиболее масштабный и социально весомый проект юга Украины, ежегодный рейтинг "Народное признание", присвоил Роддому №1 победу в номинации "Образцовый роддом Одесщины"!

Награждение состоялось, по хорошей традиции, в канун новогодних праздников. "Народное признание" – "Одессит года" – проект уникальный. Его особенность состоит в том, что лауреатов определяет не власть, не политики и даже профи в области социологических исследований. В качестве экспертов выступают читатели печатных периодических изданий, ставшие учредителями рейтинга. Поздравляем весь коллектив "Роддома №1" с признанием и заслуженной высокой наградой!

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"Лучший" роддом лично для меня, в котором "специалисты" убивают детей и мам и никто не несет за это наказание и ответственность! Который блокирует людей, портящих их красивую картинку своей правдой! Где в погоне за статистикой и показателями принимают решения в их пользу, а не в пользу детей и здоровья! Сотни историй тому подтверждение! Подделка документов, грубость, обман, коррупция, угрозы, нарушение протоколов, лицемерие, халатность... Вот такой вот "примерный"!

Я рада, что в этом роддоме много и положительных историй, но есть сотни историй, слушая которые я была в шоке, в ужасе, недоумении! И уж явно лучшим я его назвать не могу, для меня он навсегда останется кладбищем!

Да, меня смущает, что роддом, в котором 6 "специалистов высшей категории" на консилиуме принимают решение, которое стоило жизни нашего сына, получает награды и статуэтки (и о котором позже они говорят: "Мы не Боги, тоже ошибаемся, возможно, если бы мы решили по-другому, результат был бы иной").

Никакие награды, ни одно количество икон не смогут покрыть весь тот ужас и всю ту боль, которую вы приносите людям из-за своей небрежности!!!

Вы можете любым способом спасать свою репутацию, но вы никогда и ничем не спасете ее перед теми, чья жизнь вы разрушили!