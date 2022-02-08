В Одесской области появилось новое село-призрак: трогательная история последней жительницы

Список сел-призраков Украины пополнила Ивановка в Березовском районе Одесской области. В начале февраля умерла его последняя жительница – бабушка Мария.

Когда-то этот населенный пункт был одним из самых отдаленных в Великомихайловском районе. Возможно, именно поэтому количество его населения постепенно уменьшалось.

Интересно Село-призрак в Париже или самая большая в мире заброшенная винодельня: история и фото

"Мечтала о возрождении родного села"

О печальном известии рассказал в фейсбуке местный журналист Игорь Столяров. Он лично знаком с последней жительницей Ивановки.

Бабушку Маруся любила рассказывать о том, какая она была замечательная певица в хоре огромного местного колхоза. Она мечтала о возрождении родного села,

– поделился Столяров.

По словам мужчины, Маруся практически до дня смерти жила одна в селе Ивановка. Из компании у нее преимущественно были только две собаки, которые старательно охраняли двор. А вот вокруг уже давно была только улица с разрушенными хатами.

Расположение вымершего села Ивановка / Карта google

Ранее – На Львовщине обнаружили 20 сел-призраков: смотрите видео

Согласно данным переписи 1989 года, население села составило 132 человека – 57 мужчин и 75 женщин. А уже в 2001 году здесь жили 124 человека.

Читайте текст сообщения из фейсбука Игоря Столярова:

Узнал, что умерла последняя жительница села Ивановка Знаменской общины Березовского района. Раньше это было одно из самых отдаленных сел Великомихайловского района.

Бабушку Маруся любила рассказывать о том, какая она была замечательная певица в хоре огромного местного колхоза. Она мечтала о возрождении родного села. Практически до дня смерти Маруся жила одна в селе Ивановка. Разговаривала с двумя собаками, которые бегали по ее двору. А вокруг улица из разрушенных хат…

Во время нашей последней встречи она пригласила меня в дом и долго говорила о тяжелой деревенской жизни. Она вспоминала молодость и говорила, как было хорошо. Была работа у всех и отличный хор.

Я много писал о невыносимой жизни жителей сел, но чиновники, как правило, не желали менять жизнь людей к лучшему, а чаще думали, как мне отомстить за правду.

Если вы увидите на карте Украины село Ивановка Березовского района, грустно об этом говорить, но село все вымерло. Последней была бабушка Маруся...