В курортной Грибовке среди ночи вспыхнула база отдыха: жуткие фото

В селе Грибовка Одесской области вечером 15 ноября вспыхнул пожар на территории базы отдыха. Огонь уничтожил одно здание, а также перекинулся на другое.

Речь идет о домах базы отдыха "Лаванда", которая расположена на улице Средней. Спасателей туда вызвали примерно в 21 час.

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Ветер затруднял тушение

По прибытию они установили, что пламя уже полностью охватило двухэтажный деревянный домик. Впоследствии пожар перевернулся и частично повредил крышу и 3 комнаты соседних домов.



Спасатели при пожаре "Леванды" / Фото ГСЧС

Тушение осложняли сильные порывы ветра, которые были в тот вечер. Полностью удалось потушить пожар примерно через 4 часа после обращения. Всего огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.



Уничтоженое здание базы отдыха / Фото ГСЧС

Другой громкий пожар

Вечером 9 ноября в Одессе вспыхнул пляжный клуб TrueMan. К счастью, людей внутри не было, поэтому никто не пострадал.

Впоследствии владелец заявил, что его заведение сожгли, это подтвердили и в полиции. Позже правоохранители начали это расследовать, как умышленное уничтожение имущества.