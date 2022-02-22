В Одесской области проходят масштабные учения СБУ задержали: 2 человек из розыска Интерпола

На территории Одесской области сейчас продолжаются масштабные учения СБУ. Спецслужба продолжает комплексные меры по предотвращению разведывательно-подрывной деятельности.

22 февраля в СБУ Одесской области сообщили, что задержали 2 человек, которые находились в розыске Интерпола. Кроме этого, во время проверок разоблачили и сотни нарушений.

Актуально По заказу из России: в Харькове планировали теракт в церквях Московского патриархата

В ходе учений обнаружили реальные угрозы

Сейчас силовики развернули несколько КПП на территории области. Поэтому СБУ призвала отнестись с пониманием к неудобствам, которые могут возникнуть.

Служащие останавливают некоторые автомобили для проверки документов и проведения обысков. Но это происходит только в рамках действующего законодательства. Также в ходе учений безусловно соблюдаются права и свободы человека.

Что обнаружили во время обысков:

9 единиц огнестрельного и холодного оружия;

наркотические средства и запрещенные вещества;

6 автомобилей, которые находились в розыске.

Кроме задержания 2 граждан, которые были в международном розыске, выявили и другие нарушения. На основании них:

открыли 9 уголовных производств;

составили 586 протоколов об административной ответственности;

75 гражданам отказали в пропуске через государственную границу;

в отношении 3 человек приняли решение о запрете въезда в Украину.

Обучение спецслужбы и правоохранителей в Одесской области / Фото СБУ

Что это за учения

Прежде всего целью проведения комплексных мероприятий является отработка взаимодействия различных ведомств. Речь идет, в частности, о СБУ, Нацгвардии и Нацполиции. Они работают над улучшением предотвращения диверсионных и террористических угроз.

Учения проводят в Одесской области, поскольку область имеет стратегическое расположение. Также в Службе безопасности акцентировали на наличии в регионе многочисленных важных объектов инфраструктуры.

Совместные тренировки силовиков региона не являются чем-то новым, поскольку они происходят регулярно. Тренировки всегда проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. В них используют специальную технику и вооружение.

Заметьте – также продолжаются учения СБУ на Харьковщине: смотрите видео

В Службе безопасности призвали граждан к сотрудничеству. Если у Вас есть информация, о намерении определенных лиц совершения провокаций или других противоправных действий, нужно сообщить об этом по телефону (048) 725-33-23 или по электронной почте usbu_ode@ssu.gov.ua.

Читайте текст сообщения СБУ Одесской области:

В ходе учений, которые продолжаются В Одесской области, изъято оружие и задержаны лица, которых разыскивает Интерпол

Служба безопасности Украины продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

Учитывая стратегическое расположение Одесской области и наличие в регионе многочисленных важных объектов инфраструктуры, совместные тренировки силовиков региона проводятся на регулярной основе.

В эти дни интенсивная тренировочная кампания направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты от возможных террористических угроз как гражданских, так и военных объектов.

Сейчас, при координации Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области продолжаются многоэтапные контрдиверсионные учения.

К тренировкам привлечены подразделения областных Управлений СБУ, Национальной гвардии Украины, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям, представители органов власти и местного самоуправления.

Целью проведения мероприятий стала отработка составляющих межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

В ходе учений силовики обнаружили реальные угрозы национальной безопасности. В частности во время досмотра автомобилей на развернутых в ходе учений КПП:

• задержаны 2 человека, которые находились в розыске, в том числе, в международном по линии Интерпола;

• обнаружено и изъято 9 единиц огнестрельного и холодного оружия, наркотические средства и психотропные вещества;

• изъято 6 транспортных средств находившихся в розыске.

По фактам, выявленным в ходе тренировок правонарушений:

• начато 9 уголовных производств;

• составлено 586 протоколов об административной ответственности;

* 75 гражданам отказано в пропуске через государственную границу;

• в отношении 3 лиц принято решение о запрете въезда в Украину.

Тренировки проходят в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

СБУ обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникать в ходе учений, и соблюдать правила личной безопасности.