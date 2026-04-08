8 апреля, 21:57
Под прицел попала энергетика: оккупанты ударили по Одесской области
Основні тези
- Российская армия 8 апреля атаковала энергетический объект в Одесской области.
- В результате удара никто не пострадал, и ДТЭК уже работает над восстановлением электроснабжения.
Вечером 8 апреля российская армия атаковала Одесскую область. Там зафиксировали удар дрона по энергетическому объекту.
О последствиях атаки рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно об ударе по Одесской области?
Оккупанты 8 апреля ударили беспилотниками по Одесской области. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
В ДТЭК сообщили, что россияне атаковали подстанцию. На место уже прибыли службы.
Наши бригады уже на месте – осматривают поврежденное оборудование. Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ремонт,
– заявили в ДТЭК.
В ОВА сообщили, что в результате удара никто не пострадал, а ДТЭК сделает все возможно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.