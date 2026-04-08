Про наслідки атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також У Полтаві прогримів вибух

Що відомо про удар по Одещині?

Окупанти 8 квітня вдарили безпілотниками по Одещині. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

В ДТЕК повідомили, що росіяни атакували підстанцію. На місце вже прибули служби.

Наші бригади вже на місці – оглядають пошкоджене обладнання. Щойно дозволить безпекова ситуація, почнемо ремонт,

– заявили в ДТЕК.

В ОВА повідомили, що внаслідок удару ніхто не постраждав, а ДТЕК зробить усе можливо, щоб якнайшидше повернути світло в домівки.