Про це в етері 24 Каналу наголосив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, додавши, що зранку після обстрілу ворог запустив по Одещині розвідувальні дрони.

Обстріл Одеси 6 квітня: є постраждалі та жертви

Внаслідок дронової атаки по Одесі руйнації зазнав багатоквартирний житловий будинок, пошкоджені приватні та ЖК, а також орієнтовно 27 автівок. Зі слів речника УДА, через обстріл загинуло троє осіб, дві жінки й дитина. Малечі було 2,6 року. Вона стала жертвою ворожої атаки разом зі своєю 30-річною мамою.

Відомо про 16 постраждалих. Є люди, які перебувають у важкому стані в реанімації. Мовиться про двох осіб. Є поранені, які також зараз отримують допомогу в медзакладах,

– розповів Братчук.

Серед цілей ворога: житлова забудова, дитячий садок, магазини, транспорт. Тобто цивільні об'єкти мирного населення.

Ворог запускає по Одесі реактивні дрони

Зі слів речника УДА, нині військові аналізують нічну атаку. Він висловив сподівання, що ситуація з ППО буде поліпшена, хоча констатував, що ефективність роботи засобів протиповітряної оборони сьогодні точно не зменшилась, подекуди зростає, якщо говорити про використання дронів-перехоплювачів.

"Але бачимо, що дещо пролітає. Це ударні дрони типу "Шахед". Ворог застосовує також "Гербери", "Італмаси". Серед них є такі, які відповідають тактико-технічним характеристикам реактивних БпЛА. Він намагається використовувати під час атак висоти, йде або нижче, або вище для того, щоб заплутати ППО. Аналізується ситуація, будуть ухвалені відповідні рішення", – запевнив Братчук.

Зауважте! Дрони "Італмас" мають камеру, завдяки чому здійснюється наведення на ціль в режимі онлайн. Такі противник застосовував зокрема по Харкову. Це спрощений аналог "Шахеда", має дальність польоту до 500 кілометрів і швидкість 120 – 150 кілометрів за годину. Його бойова частина становить 15 – 40 кілограмів. "Італмас" менш точний і простіший. В прокуратурі зазначають, що саме цей вид БпЛА Росія застосовує як масовий засіб для атак, аби перевантажувати ППО.

Наслідки дронового обстрілу Одеси 6 квітня / Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки по Одесі