Об этом в эфире 24 Канала отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что утром после обстрела враг запустил по Одесской области разведывательные дроны.

Обстрел Одессы 6 апреля: есть пострадавшие и жертвы

Вследствие дроновой атаки по Одессе разрушения потерпел многоквартирный жилой дом, повреждены частные и ЖК, а также ориентировочно 27 автомобилей. По словам представителя УДА, из-за обстрела погибли три человека, две женщины и ребенок. Малышу было 2,6 года. Она стала жертвой вражеской атаки вместе со своей 30-летней мамой.

Известно о 16 пострадавших. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Говорится о двух людях. Есть раненые, которые также сейчас получают помощь в медучреждениях,

– рассказал Братчук.

Среди целей врага: жилая застройка, детский сад, магазины, транспорт. То есть гражданские объекты мирного населения.

Враг запускает по Одессе реактивные дроны

По словам представителя УДА, сейчас военные анализируют ночную атаку. Он выразил надежду, что ситуация с ПВО будет улучшена, хотя констатировал, что эффективность работы средств противовоздушной обороны сегодня точно не уменьшилась, кое-где растет, если говорить об использовании дронов-перехватчиков.

"Но видим, что кое-что пролетает. Это ударные дроны типа "Шахед". Враг применяет также "Герберы", "Италмасы". Среди них есть такие, которые соответствуют тактико-техническим характеристикам реактивных БпЛА. Он старается использовать во время атак высоты, идущие либо ниже, либо выше для того, чтобы запутать ПВО. Анализируется ситуация, будут приняты соответствующие решения", – заверил Братчук.

Заметьте! Дроны "Италмас" имеют камеру, благодаря чему осуществляется наведение на цель в режиме онлайн. Такие противник применял в частности по Харькову. Это упрощенный аналог "Шахеда", имеет дальность полета до 500 километров и скорость 120 – 150 километров в час. Его боевая часть составляет 15 – 40 килограммов. "Италмас" менее точный и более простой. В прокуратуре отмечают, что именно этот вид БпЛА Россия применяет как массовое средство для атак, чтобы перегружать ПВО.

Последствия дронового обстрела Одессы 6 апреля / Фото: ГСЧС

Последствия ночной атаки по Одессе