Певец MELOVIN сообщил в своем телеграм-канале, что из-за обстрела Одессы пострадали его родные. Россияне повредили дом родителей артиста.

В доме мамы и папы MELOVIN выбило окна. Все живы, однако больше деталей певец не сообщал.

Одесса... мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю,

– написал артист.

Напомним, MELOVIN родился и вырос в Одессе. Несмотря на постоянные обстрелы, его родители остаются в городе. MELOVIN пытается при любой важной возможности приезжать к родным на несколько дней или больше.

Что известно об атаке на Одессу?

Ночью 6 апреля российские военные атаковали Одессу с помощью ударных БПЛА. Около 2 часов объявили о воздушной тревоге, а в 3:12 в Одессе прогремели взрывы.

Беспилотники попали в жилой дом в Киевском и Приморском районах. В одном из домов разрушились с пятого по третий этажи. Кроме того, повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, магазин и детский сад.

Известно о трех погибших людях в результате российского удара. Это 30-летняя женщина, ее 2,6-летняя дочь и 53-летняя женщина. Еще 15 человек получили ранения, среди них беременная женщина, двое маленьких детей и еще двое подростков.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил, что 6 апреля в Одессе – день траура. Горожане чтят память погибших, чьи жизни оборвались из-за российской атаки.