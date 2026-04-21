Похитили местного жителя и выбивали деньги: СБУ рассказала о задержании военных ТЦК
- В Одессе задержана организованная преступная группировка из работников ТЦК, которая похищала людей и вымогала деньги.
- Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за вымогательство и разбойное нападение.
В Службе безопасности Украины рассказали детали резонансного дела военных ТЦК. Речь об Одессе, где действовала организованная преступная группировка (ОПГ).
Сотрудники местного ТЦК входили в эту ОПГ. Детали привели в СБУ.
Что известно о преступной деятельности ТЦК в Одессе?
Главное управление внутренней безопасности СБУ и Нацполиция задержали в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве средств. Им способствовали Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и руководство Сухопутных войск.
Нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. Как установило расследование, фигуранты требовали деньги с людей. В случае отказа – совершали насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме. По материалам дела, "выбивание" средств происходили прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затягивали силой,
– написали в СБУ.
Задержанные военные ТЦК / Фото прокуратуры
Кроме этого, там привели следующие данные:
- Злоумышленники действовали по наводке жителя Одесской области, который проходил службу в ТЦК. Тот подыскивал потенциальных жертв, узнавал, сколько у них денег и куда они ездят.
- Потерпевших отслеживали и нападали на них прямо посреди улицы или на дорогах.
- Для рейдов использовали два служебных мультивена: в одном – держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой.
Что известно о задержании ТЦК в Одессе 21 апреля?
Сотрудники СБУ с привлечением спецназа задержали всех участников группировки с поличным. Те как раз похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги.
Злоумышленники оказали физическое сопротивление правоохранителям и начали убегать на авто. Спецназовцы СБУ стреляли им по колесам во время задержания, обошлось без раненых.
В Офисе Генерального прокурора добавили конкретику.
ТЦК похитили мужчину на улице Прохоровской в Одессе. Его силой посадили в автобус и возили по городу, применяли к нему физическое и психологическое давление, угрожали ему расправой, били его и требовали 30 тысяч долларов США.
Сотрудники СБУ задержали 5 человек, среди них 4 работников РТЦК и СП. Спецоперацию по задержанию провели при содействии Генерального штаба ВСУ. Задержанным готовят сообщение о подозрении по фактам похищения человека и разбойного нападения, совершенных группой лиц.
Какое наказание ждет ТЦК в Одессе?
В СБУ сообщили, что всем задержанным готовят сообщение о подозрении в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как реагируют в самом Одесском ТЦК?
В Одесском областном ТЦК и СП сказали, что выступают за максимальную открытость и объективное расследование. После получения и уточнения официальных данных обещают предоставить дополнительные разъяснения.
В Сухопутных войсках заявили, что начали служебное расследование. Также отстранили от исполнения обязанностей начальников областного и районного ТЦК в Одессе.