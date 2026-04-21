Похитили местного жителя и выбивали деньги: СБУ рассказала о задержании военных ТЦК

В Службе безопасности Украины рассказали детали резонансного дела военных ТЦК. Речь об Одессе, где действовала организованная преступная группировка (ОПГ).

Сотрудники местного ТЦК входили в эту ОПГ. Детали привели в СБУ.

Что известно о преступной деятельности ТЦК в Одессе?

Главное управление внутренней безопасности СБУ и Нацполиция задержали в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве средств. Им способствовали Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и руководство Сухопутных войск.

Нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. Как установило расследование, фигуранты требовали деньги с людей. В случае отказа – совершали насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме. По материалам дела, "выбивание" средств происходили прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затягивали силой,

Задержанные военные ТЦК / Фото прокуратуры

Кроме этого, там привели следующие данные:

Злоумышленники действовали по наводке жителя Одесской области, который проходил службу в ТЦК. Тот подыскивал потенциальных жертв, узнавал, сколько у них денег и куда они ездят.

Потерпевших отслеживали и нападали на них прямо посреди улицы или на дорогах.

Для рейдов использовали два служебных мультивена: в одном – держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой.

Что известно о задержании ТЦК в Одессе 21 апреля?

Сотрудники СБУ с привлечением спецназа задержали всех участников группировки с поличным. Те как раз похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги.

Злоумышленники оказали физическое сопротивление правоохранителям и начали убегать на авто. Спецназовцы СБУ стреляли им по колесам во время задержания, обошлось без раненых.

В Офисе Генерального прокурора добавили конкретику.

ТЦК похитили мужчину на улице Прохоровской в Одессе. Его силой посадили в автобус и возили по городу, применяли к нему физическое и психологическое давление, угрожали ему расправой, били его и требовали 30 тысяч долларов США.

Сотрудники СБУ задержали 5 человек, среди них 4 работников РТЦК и СП. Спецоперацию по задержанию провели при содействии Генерального штаба ВСУ. Задержанным готовят сообщение о подозрении по фактам похищения человека и разбойного нападения, совершенных группой лиц.

Какое наказание ждет ТЦК в Одессе?

В СБУ сообщили, что всем задержанным готовят сообщение о подозрении в вымогательстве, что нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как реагируют в самом Одесском ТЦК?