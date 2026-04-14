Повредили порт, судно и дома: оккупанты нанесли удар по Одесской области
Ночью российские беспилотники массированно атаковали юг Одесской области, нанеся удары по гражданской и портовой инфраструктуре Измаила. Несмотря на значительные разрушения, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Смотрите также Россияне запустили "Шахеды" на ряд украинских городов: где существует угроза обстрела
Что известно о последствиях атаки?
В ночь на 14 апреля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под ударом оказалась гражданская и портовая инфраструктура Измаила.
В результате обстрела на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа и портовое оборудование. Также зафиксировано несколько попаданий по объектам морской инфраструктуры.
Один из ударов вызвал разрушение здания станции техобслуживания, там зафиксировали пожар. Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
Кроме того, повреждения получили шесть частных домов – в них повреждены кровли. Также пострадал автомобиль скорой помощи.