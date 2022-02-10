Пожарные сняли женщину с кондиционера одесской 5-этажки: видео спасения

Одесских спасателей 9 февраля вызвали в один из домов города на нетипичный инцидент. Там женщина взобралась на кондиционер и не могла сама слезть.

Это произошло в пятиэтажке на улице 1 Мая. Работников ГСЧС известили об этом правоохранители, которіе прибыли туда первыми.

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Как спасли эту женщину

Вызов поступил в 19:08 и на место происшествия немедленно выехала автолестница. Спасатели увидели, что женщина стоит на механизме кондиционера, который установлен на высоте 3 этажа.

К ней подняли лестницу и началась операция по спасению. Один из сотрудников ГСЧС поднялся туда и снял потерпевшую.

Ранее было похожее событие

В Никополе на Днепропетровщине 23 октября на высоту 4 этажа взобралась беременная женщина и по совместительству многодетная мать. Она залезла на дерево и не могла спуститься.

Потому пришлось вызвать спасателей. Они впоследствии констатировали, что использовали стремянку высотой 10 метров. Также в ГСЧС отметили, что это крайне озадачило их работников. Мол, кошек снимают часто, а это необычное событие.

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Читайте полный текст сообщения ГСЧС Одесчины:

09 февраля, в 19:08, в Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в городе Черноморск по улице 1 Мая на кондиционере на третьем этаже пятиэтажного жилого дома находится женщина, необходима помощь спасателей, чтобы ее снять.

Специалисты ГСЧС с помощью автолестницы сняли женщину с кондиционера и передали сотрудникам полиции и медикам.

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.