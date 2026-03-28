Прогремел взрыв: в Одессе посреди улицы задержали вооруженного мужчину с гранатой

В Одессе 28 марта полиция задержала вооруженного мужчину. Во время операции на месте также прогремел взрыв.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о задержании мужчины с оружием и гранатой в Одессе?

В Нацполиции рассказали, что к правоохранителям 28 марта поступило сообщение о мужчине, который был на улице Архитекторской с предметами, похожими на оружие. По предварительной информации, у него в руках были граната и огнестрельное оружие.

Он произвел несколько выстрелов вверх, а также прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших нет,

– отметили в полиции.

На месте сейчас работают патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Сам мужчина был задержан.



Полиция задержала вооруженного мужчину с гранатой в Одессе / Фото Нацполиции

"Территория события ограничена, правоохранители гарантируют безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия", – резюмировали в Национальной полиции.

