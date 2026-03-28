Прогремел взрыв: в Одессе посреди улицы задержали вооруженного мужчину с гранатой
- В Одессе задержали мужчину, который имел гранату и огнестрельное оружие, и произвел несколько выстрелов вверх.
- На месте происшествия работают спецназовцы, территория ограничена для обеспечения безопасности одесситов, пострадавших нет.
В Одессе 28 марта полиция задержала вооруженного мужчину. Во время операции на месте также прогремел взрыв.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Что известно о задержании мужчины с оружием и гранатой в Одессе?
В Нацполиции рассказали, что к правоохранителям 28 марта поступило сообщение о мужчине, который был на улице Архитекторской с предметами, похожими на оружие. По предварительной информации, у него в руках были граната и огнестрельное оружие.
Он произвел несколько выстрелов вверх, а также прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших нет,
– отметили в полиции.
На месте сейчас работают патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Сам мужчина был задержан.
Полиция задержала вооруженного мужчину с гранатой в Одессе / Фото Нацполиции
"Территория события ограничена, правоохранители гарантируют безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия", – резюмировали в Национальной полиции.
Недавно в Одессе произошла стрельба, где пострадали полицейские
В Одессе вечером 25 марта произошла стрельба. Местные телеграм-каналы писали, что в полицейских стрелял неизвестный из белого жигуля.
После стрельбы полиция объявила в городе операцию, чтобы задержать нападавшего. Мужчина, который стрелял в патрульных, в конце концов, погиб во время задержания, когда применил оружие против спецподразделения КОРД.
В ГБР, в свою очередь, заявили, что проверяют обстоятельства гибели мужчины, который открыл огонь по патрульным полицейским в Одессе. Само тело нападавшего нашли с помощью аэроразведки.
Всего в результате стрельбы пострадали 2 патрульных полицейских. Они сейчас находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.