"Пугаете людей" : в Одессе охранник торгового центра выгнал девушку с ДЦП

В центре Одессы охранник торгового центра выгнал клиентку с ДЦП из заведения. Мотивировал это тем, что она "пугает людей".

Видео инцидента обнародовали в местном телеграм-канале 3 февраля вечером. Известно, что случай произошел в "Афинах" на площади Греческой в Одессе.

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Охранник выгнал посетительницу

В торговый центр пришла клиентка с ДЦП. Девушка хотела что-то купить, но ее вывел на улицу охранник.

Как можно понять из видеоролика, мужчина объяснил, что посетительница своими "криками" "пугает людей". И порекомендовал ей в следующий раз прийти за покупками с мамой.

Посетительница попыталась ему возразить, мол, она самостоятельно справляется. Она также попросила показать документ, который заставляет людей с ДЦП приходить за покупками в сопровождении кого-то другого.

Сослался на продавщицу

Весомых аргументов у охранника не было, поэтому он лишь цинично курил электронную сигарету в присутствии обиженной клиентки. Впоследствии мужчина добавил, что его попросила вывести девушку из помещения одна из продавщиц, которая якобы испугалась.

После этих слов охранник молча развернулся и зашел внутрь торгового центра.

Возмутительный инцидент в торговом центре Одессы: смотрите видео

Дискриминация граждан

Представители торгового центра пока никак не прокомментировали случай в Одессе. Редакция 24 канала готова опубликовать позицию заведения.

Отметим, что действия охранника "Афин" в Одессе нарушают закон о предотвращении дискриминации. Говорится о том, что граждан нельзя ограничивать в правах из-за инвалидности.

Девушка, которую выгнал охранник, может обратиться с соответствующей жалобой в государственные органы, Уполномоченному по правам человека или в суд. Если вину работника заведения удастся доказать, ему придется выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Штрафы для работодателей

С 8 января в Украине вступил в силу закон, запрещающий дискриминацию со стороны работодателей. В вакансиях теперь нельзя указывать желаемый возраст, пол, расу кандидата и тому подобное.

За нарушение закона предусмотрены немалые штрафы. Государственная служба по вопросам труда может установить штраф в размере 65 тысяч гривен.

Дискриминация по возрасту во время трудоустройства: смотрите видео