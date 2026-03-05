Россия ударила по гражданскому судну в Черном море: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали гражданское судно у берегов Одесщины. Есть пострадавшие посреди экипажа.

Вечером 4 марта в акватории Черного моря русский дрон попал в гражданское судно под флагом Панамы. Об этом рассказал глава ОВА Олег Кипер.

Что известно об ударе судна в Черном море?

Попадение произошло, когда судно выходило из порта Черноморска. Известно, что оно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали среди членов экипажа. Им оказали помощь и эвакуировали.

Кипер рассказал также о других последствиях атаки беспилотников в Одесскую область. По словам чиновника, на территории бездействующей базы отдыха произошло возгорание. Огонь охватил деревянные дома. Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Также поврежден гражданский транспорт.

Последствия атаки на Одесщину / Фото ОВА

Другие случаи ударов по гражданским судам