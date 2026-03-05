Россия ударила по гражданскому судну в Черном море: есть пострадавшие
- Российский дрон попал в гражданское судно под флагом Панамы у берегов Одесщины.
- Пострадали члены экипажа.
Оккупанты атаковали гражданское судно у берегов Одесщины. Есть пострадавшие посреди экипажа.
Вечером 4 марта в акватории Черного моря русский дрон попал в гражданское судно под флагом Панамы. Об этом рассказал глава ОВА Олег Кипер.
Что известно об ударе судна в Черном море?
Попадение произошло, когда судно выходило из порта Черноморска. Известно, что оно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали среди членов экипажа. Им оказали помощь и эвакуировали.
Кипер рассказал также о других последствиях атаки беспилотников в Одесскую область. По словам чиновника, на территории бездействующей базы отдыха произошло возгорание. Огонь охватил деревянные дома. Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Также поврежден гражданский транспорт.
Последствия атаки на Одесщину / Фото ОВА
Другие случаи ударов по гражданским судам
- 9 января российский дрон атаковал два гражданских судна в Черном море: одно под флагом Сент-Китс и Невис, второе – Коморских островов. Во время атаки погиб один член экипажа. Министр Кулеба подчеркнул, что это свидетельство целенаправленных ударов России по гражданским объектам и продовольственной логистике.
- 30 декабря оккупанты атаковали два порта в Одесской области, повредив судно и резервуары для масла. Поврежденное судно перевозило зерно и находилось под флагом Панамы.
- 13 декабря Россия атаковала турецкое судно VIVA в Черном море. На борту судна, перевозившего подсолнечное масло в Египет, находились 11 граждан Турции.