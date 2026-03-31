Никогда не получал и хотел аннулировать: Труханов заявил, что паспорт России ему выдали незаконно

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что российское гражданство ему предоставили незаконно и паспорта страны-агрессора он якобы не получал. Зато Труханов заявил, что обращался в Россию об аннуляции гражданства.

Об этом он рассказал во время интервью для Общественного.

К теме "Зацепились за запятую в законе": мэр Львова честно сказал, как относится к аресту Труханова

Что сказал Труханов о своем российском паспорте?

Бывший мэр Одессы заявил, что впервые информацию о якобы наличии у него российского паспорта озвучил его политический оппонент во время выборов мэра Одессы в 2014 году.

Тогда он якобы обратился в консульство России в Одессе и получил подтверждение, что не имеет российского гражданства. В 2015 году, когда тема снова появилась в публичном пространстве, он повторно взял аналогичную справку.

Сам Труханов утверждает, что обращался в суд не для отказа от гражданства, а чтобы доказать незаконность этих паспортов, которые, по его словам, были выданы безосновательно и им не получались.

В то же время именно подозрения относительно российского гражданства стали основанием для лишения его украинского, что он сейчас оспаривает.

Политик рассказал, что вместо изъятых документов имеет справку с фото, которая подтверждает его личность как человека без гражданства. Из-за судебных ограничений он не может покидать пределы Одесской области, а его банковские счета арестованы.

По его словам, сейчас он живет на ранее снятые средства и пенсию в размере около 20 тысяч гривен, которую пока не заблокировали.

Какая предыстория?