Никогда не получал и хотел аннулировать: Труханов заявил, что паспорт России ему выдали незаконно
- Геннадий Труханов утверждает, что российское гражданство ему предоставили незаконно, и он никогда не получал паспорт России.
- Из-за подозрений относительно российского гражданства его лишили украинского, и он сейчас оспаривает это решение в суде.
Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что российское гражданство ему предоставили незаконно и паспорта страны-агрессора он якобы не получал. Зато Труханов заявил, что обращался в Россию об аннуляции гражданства.
Об этом он рассказал во время интервью для Общественного.
Что сказал Труханов о своем российском паспорте?
Бывший мэр Одессы заявил, что впервые информацию о якобы наличии у него российского паспорта озвучил его политический оппонент во время выборов мэра Одессы в 2014 году.
Тогда он якобы обратился в консульство России в Одессе и получил подтверждение, что не имеет российского гражданства. В 2015 году, когда тема снова появилась в публичном пространстве, он повторно взял аналогичную справку.
Сам Труханов утверждает, что обращался в суд не для отказа от гражданства, а чтобы доказать незаконность этих паспортов, которые, по его словам, были выданы безосновательно и им не получались.
В то же время именно подозрения относительно российского гражданства стали основанием для лишения его украинского, что он сейчас оспаривает.
Политик рассказал, что вместо изъятых документов имеет справку с фото, которая подтверждает его личность как человека без гражданства. Из-за судебных ограничений он не может покидать пределы Одесской области, а его банковские счета арестованы.
По его словам, сейчас он живет на ранее снятые средства и пенсию в размере около 20 тысяч гривен, которую пока не заблокировали.
Какая предыстория?
В сентябре 2025 года в Одессе сильные ливни вызвали масштабные подтопления, в результате которых погибли люди, в частности целая семья из пяти человек. После этого на сайте президента появилась петиция с требованием создать городскую военную администрацию, которая быстро набрала необходимые 25 тысяч голосов.
В результате Владимир Зеленский принял решение о создании такой администрации в Одессе и назначил ее руководителем Сергея Лысака.
Зато бывшего мэра города Геннадия Труханова обвинили в служебной халатности, которая могла привести к гибели людей. Приговоры также вынесли еще восьми должностным лицам. Впоследствии за Труханова внесли залог в размере 42 миллионов гривен.
В январе Печерский районный суд Киева отменил ему домашний арест, заменив меру пресечения на личное обязательство и сняв электронный браслет.