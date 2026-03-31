Про таке він розповів під час інтерв'ю для Суспільного.
До теми "Зачепились за кому у законі": мер Львова чесно сказав, як ставиться до арешту Труханова
Що сказав Труханов про свій російський паспорт?
Колишній міський голова Одеси заявив, що вперше інформацію про нібито наявність у нього російського паспорта озвучив його політичний опонент під час виборів мера Одеси у 2014 році.
Тоді він буцімто звернувся до консульства Росії в Одесі та отримав підтвердження, що не має російського громадянства. У 2015 році, коли тема знову з'явилася в публічному просторі, він повторно взяв аналогічну довідку.
Сам Труханов стверджує, що звертався до суду не для відмови від громадянства, а щоб довести незаконність цих паспортів, які, за його словами, були видані безпідставно і ним не отримувалися.
Водночас саме підозри щодо російського громадянства стали підставою для позбавлення його українського, що він наразі оскаржує.
Політик розповів, що замість вилучених документів має довідку з фото, яка підтверджує його особу як людини без громадянства. Через судові обмеження він не може залишати межі Одеської області, а його банківські рахунки арештовані.
За його словами, зараз він живе на раніше зняті кошти та пенсію у розмірі близько 20 тисяч гривень, яку поки не заблокували.
Яка передісторія?
У вересні 2025 року в Одесі сильні зливи спричинили масштабні підтоплення, внаслідок яких загинули люди, зокрема ціла родина з п'яти осіб. Після цього на сайті президента з'явилася петиція з вимогою створити міську військову адміністрацію, яка швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів.
У результаті Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення такої адміністрації в Одесі та призначив її керівником Сергія Лисака.
Натомість колишнього мера міста Геннадія Труханова звинуватили у службовій недбалості, що могла призвести до загибелі людей. Вироки також винесли ще вісьмом посадовцям. Згодом за Труханова внесли заставу в розмірі 42 мільйонів гривень.
У січні Печерський районний суд Києва скасував йому домашній арешт, замінивши запобіжний захід на особисте зобов'язання та знявши електронний браслет.