Серия взрывов гремела в Одессе в течение ночи: пострадали люди и жилые дома
- В ночь на 18 мая российские ударные дроны атаковали Одессу, вызвав разрушения.
- В частности, жилых домов, лицея и детского сада. Пострадали люди.
Ударные дроны российской армии атаковали Одессу ночью 18 мая. Также была угроза баллистического обстрела.
О последствиях ударов врага сообщили в Одесской ГВА. Вот какая информация есть на данный момент.
Что известно об атаке на Одессу 18 мая и ее последствиях?
Что известно об атаке на Одессу 18 мая и ее последствиях?
В Одесской области объявляли воздушную тревогу несколько раз в течение ночи 18 мая. К самой Одессе с Черного моря в несколько волн приближались ударные дроны вражеских дронов.
Серия взрывов прогремела в городе после первой ночи, потом после второй и так далее. По информации городской военной администрации, в Одессе после ударов российской армии есть разрушения.
Известно о попадании в жилые дома, также повреждения получили здания лицея и детского сада. На момент публикации есть информация о 2 пострадавших – это 11-летний парень и 59-летний мужчина
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
Ряд взрывов прогремел в Днепре во время атаки БпЛА и баллистических ракет. Много часов было под массированным воздушным ударом. Уже есть информация о пострадавших, разрушения и пожары в городе.
Часть беспилотников российской армии во время атаки 18 мая ночью прорывалась на Запад Украины. Произошли взрывы в Ровно, и здесь на момент публикации информации о последствиях не было.