Серия взрывов гремела в Одессе в течение ночи: пострадали люди и жилые дома

Ударные дроны российской армии атаковали Одессу ночью 18 мая. Также была угроза баллистического обстрела.

О последствиях ударов врага сообщили в Одесской ГВА. Вот какая информация есть на данный момент.

Хронология атаки Есть угроза баллистики и вражеские дроны атакуют Украину: где сейчас опасно

Что известно об атаке на Одессу 18 мая и ее последствиях?

В Одесской области объявляли воздушную тревогу несколько раз в течение ночи 18 мая. К самой Одессе с Черного моря в несколько волн приближались ударные дроны вражеских дронов.

Серия взрывов прогремела в городе после первой ночи, потом после второй и так далее. По информации городской военной администрации, в Одессе после ударов российской армии есть разрушения.

Известно о попадании в жилые дома, также повреждения получили здания лицея и детского сада. На момент публикации есть информация о 2 пострадавших – это 11-летний парень и 59-летний мужчина

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетные опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?

Ряд взрывов прогремел в Днепре во время атаки БпЛА и баллистических ракет. Много часов было под массированным воздушным ударом. Уже есть информация о пострадавших, разрушения и пожары в городе.

Часть беспилотников российской армии во время атаки 18 мая ночью прорывалась на Запад Украины. Произошли взрывы в Ровно, и здесь на момент публикации информации о последствиях не было.