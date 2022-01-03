Сравнил с нищим: водитель маршрутки в Одессе оскандалился из-за удостоверения УБД

В Одессе водитель маршрутки очутился в центре скандала. Он конфликтовал с военным, который хотел ехать в маршрутке по удостоверению участника боевых действий.

Инцидент с военным произошел в 242 маршрутке Одессы. Водитель заявил пассажиру, что по льготному удостоверению ездят только малоимущие.

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Есть право на бесплатный проезд – значит нет денег

Участник боевых действий снимал инцидент на видео. Переспрашивал у водителя, хочет ли он сказать, что только малообеспеченные ездят по удостоверению. Тот с удивлением спросил, хочет ли он придраться к словам.

Ветеран подчеркнул, что теперь не может показать удостоверения УБД, потому что, по словам водителя, право на проезд по удостоверению имеют только малообеспеченные. Военный отметил, что это обидно для него.

В свою очередь, по логике водителя, если есть право на бесплатный проезд, значит мужчине не хватает денег. Военный ответил, что его таким образом оскорбили, потому что он якобы малообеспечен и потому имеет право на льготы.

Водитель также назвал малоимущими многодетных и всяких разных. И сказал, что раз ему дали льготы, то наверняка его приравнивают к таким.

Что бы было, если бы ехал инвалид на моем месте, то есть участник боевых действий, которому оторвало ногу, и вы бы его назвали малоимущим. Не считаете ли это не совсем толерантным,

– спросил военный.

Водитель с насмешкой ответил, что вся Европа толерантная. А потом иронически продолжил, что все там будем, но почему-то он считает, что нас оттуда гонят.

Что известно о подобных случаях с военными

В поселке Шкло Яворивского района водитель маршрутки сообщением Львов – Шкло набрасывался с оскорблениями на участника войны на Донбассе. Он не хотел везти мужчину по удостоверению инвалида войны, поэтому начал кричать и называть его свиньей.

На Южном железнодорожном вокзале в Киеве водитель автобуса Skybus, курсирующего в аэропорт "Борисполь", обматерил ветерана российско-украинской войны. Когда случился инцидент неизвестно.

Водитель пассажирского автобуса по маршруту Горбовцы – Глубокая в Черновицкой области не захотел бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. Более того, он устроил спор с пассажирами, которые стали на защиту ветерана.

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Очередной скандал в 242 маршрутке, там водитель заявил участнику боевых действий, что удостоверения на льготный проезд предъявляют только бедные.