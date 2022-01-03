Інцидент із військовим трапився у 242 маршрутці Одеси. Водій заявив пасажиру, що за пільговим посвідченням їздять лише малозабезпечені.

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Є право на безкоштовний проїзд – значить нема грошей

Учасник бойових дій знімав інцидент на відео. Перепитував у водія, чи він хоче сказати, що лише малозабезпечені їздять за посвідченням. Той із здивуванням запитав, чи він хоче придертись до слів.

Ветеран наголосив, що тепер не може показати посвідчення УБД, бо за словами водія, право на проїзд за посвідченням мають тільки малозабезпечені. Військовий зазначив, що це образливо для нього.

У свою чергу, за логікою водія, як є право на безкоштовний проїзд, то значить чоловіку не вистачає грошей. Військовий же відповів, що його таким чином образили, бо він нібито малозабезпечений і тому має право на пільги.

Водій також назвав малозабезпеченими багатодітних і всяких різних. І сказав, що раз йому дали пільги, то напевно його прирівнюють до таких.

Що б було, якби їхав інвалід на моєму місці, тобто учасник бойових дій, якому відірвало ногу і ви б його назвали малозабезпеченим. Чи не вважаєте це не зовсім толерантним,

– запитав військовий.

Водій із насмішкою відповів, що вся Європа толерантна. А тоді іронічно продовжив, що всі там будемо, але чомусь він вважає, що нас звідти женуть.

Що відомо про схожі випадки із військовими

У селищі Шкло Яворівського району водій маршрутки сполученням Львів – Шкло накидався з образами на учасника війни на Донбасі. Він не хотів везти чоловіка за посвідченням інваліда війни, тому почав кричати й називати його свинею.

На Південному залізничному вокзалі у Києві водій автобуса Skybus, який курсує до аеропорту "Бориспіль", обматюкав ветерана російсько-української війни. Коли саме трапився інцидент невідомо.

Водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці – Глибока у Чернівецькій області не захотів безплатно перевозити бійця Об’єднаних сил. Ба більше, він влаштував суперечку з пасажирами, які стали на захист хлопця.

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Черговий скандал у 242 маршрутці, там водій заявив учаснику бойових дій, що посвідчення на пільговий проїзд пред'являють лише незаможні.