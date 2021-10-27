На додачу до всього шофер поводив себе із пасажиром неввічливо та навіть намагався вигнати з автобуса без будь-яких на те підстав.

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Вигадав власні "закони"

Конфлікт виник, коли водій почав вимагати від захисника передати йому в руки посвідчення учасника бойових дій. Однак чоловік сказав, що вже показав документ на камеру, коли заходив у автобус.

Втім зухвалий представник перевізника не вгавав і почав доводити, що в нього та власника його оператора діють свої "закони", а тому водій особисто має продемонструвати на камеру чуже посвідчення.



Водій поводив себе зухвало і постійно грубив ветерану / Скриншот відео

"Класика" маршрутників – виганяти ветеранів

Після того, як воїн відповів, що не зобов'язаний давати незнайомцям свої документи, водій почав вигукувати, що не з'їсть посвідчення, а згодом взагалі став вимагати, аби пасажир вийшов із транспорту.

Сервіс та культура тільки снилися

Не домігшись свого, водій продовжив суперечку, звертаючись до ветерана на "ти". Коли чоловік зробив йому зауваження з цього приводу, він обурився, що таке правило ніде не записане. В кінці шофер взагалі втратив терпіння і, нахилившись до пасажира, вилаявся: "Ти п***рас".

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Запорізький "брат" київського водія: подібна історія

У Запоріжжі водій міської маршрутки нецензурно облаяв пільговика, який показав посвідчення. Нахабний хам кричав на пасажира, посилав його і стверджував, що всі пільги скасовані. Потім він ще й брудно обізвав чоловіка і погрожував поквитатися, коли зупинить транспорт.