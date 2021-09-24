Свою неадекватну поведінку водій виправдав тим, що так нібито вирішив помститися 17-річному хлопцю за нецензурну лайку. Підліток буцімто послав чоловіка.

За темою У Києві водій маршрутки не пустив у салон мати з малюком

Проігнорував посвідчення і накинувся з кулаками

На кадрах видно, як юнак заходить у транспорт і показує водієві посвідчення дитини з багатодітної родини. Однак чоловік заявив, що це маршрутне таксі, й відмовив у пільговому проїзді.

Після цього хлопець вийшов із салону, а водій кинувся за ним, вигукуючи "Виродок, ти взагалі тут більше їздити не будеш!" та "Що ти сказав?". Чоловік підбіг до підлітка і почав його бити, поваливши на землю.



У Києві маршрутник вигнав дитину-пільговика і побив її / Скриншот відео

Переклав вину на дитину

За хлопця вийшов заступитися один із пасажирів маршрутки. Чоловік закликав водія схаменутися й зауважив, що той б'є дитину. Але маршрутник спробував виправдатися і заявив, що бійку нібито почав підліток.

Водій напав на підлітка-пільговика з кулаками / Відео KIEV MAP:

Водій-камікадзе

Водія 201 маршрутки у столиці помітили за небезпечним заняттям: він дивився ролики на ютубі просто під час руху. При цьому, задля власної зручності телефон чоловік прилаштував на кермі. За дорогою він слідкував, відриваючись від перегляду відео.