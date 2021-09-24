Свое неадекватное поведение водитель оправдал тем, что так якобы решил отомстить 17-летнему парню за нецензурную брань. Подросток якобы послал мужчину.
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Проигнорировал удостоверение и набросился с кулаками
На кадрах видно, как молодой человек заходит в транспорт и показывает водителю удостоверение ребенка из многодетной семьи. Однако мужчина заявил, что это маршрутное такси, и отказал в льготном проезде.
После этого парень вышел из салона, а водитель бросился за ним, выкрикивая "Урод, ты вообще здесь больше ездить не будешь!" и "Что ты сказал?". Мужчина подбежал к ребенку и начал его бить, повалив на землю.
В Киеве маршрутчик выгнал ребенка-льготника и избил его / Скриншот видео
Переложил вину на ребенка
За парня вышел заступиться один из пассажиров маршрутки. Мужчина призвал водителя опомниться и заметил, что тот бьет ребенка. Но маршрутчик попытался оправдаться и заявил, что драку якобы начал подросток.
Водитель напал на подростка-льготника с кулаками / Видео KIEV MAP:
Водитель-камикадзе
Водителя 201 маршрутки в столице заметили за опасным занятием: он смотрел ролики на ютубе прямо во время движения. При этом, для собственного удобства телефон мужчина пристроил на руле. За дорогой он следил, отрываясь от просмотра видео.