Тысячи тонн масла попали в море после атак России по порту Одесской области, образовалось огромное пятно
- Из-за российских ударов по порту Одесской области вылились тысячи тонн подсолнечного масла, образовав пятно в море.
- Последствия аварии локализовали, установив барьеры и боновые заграждения для сдерживания растекания масла.
Одесскую область не прекращают терроризировать беспилотники. Из-за российских ударов по порту в области вылились тысячи тонн подсолнечного масла.
В море образовалось огромное пятно. Об этом пишет Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Какие последствия атак на порт?
26 апреля россияне обстреляли Черноморск. В городе повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск".
Во время пожара был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.
Последствия атаки на порт / Фото Госэкоинспекции Юго-Западного округа
Последствия аварии оперативно локализовали. На территории установили барьеры для сдерживания растекания, перекрыли дождевую канализацию, чтобы не допустить попадания остатков продукции в воду.
Инспекторы загрязнения почв не зафиксировали, потому что участок имеет бетонное покрытие.
Однако произошла утечка масла в акваторию порта. На поверхности воды появилось пятно примерно 400 на 200 метров. Чтобы сдержать его, специалисты развернули боновые заграждения.
Пробы морской воды отобрали, но результатов лабораторных исследований еще нет.
Последствия атаки на порт: смотрите видео
Какие последствия обстрела 27 апреля?
В ночь на 27 апреля Одесса подверглась массированной атаке, город атаковали более 50 ударных дронов. Больше всего пострадал Приморский район, разрушения также были в Хаджибейском и Киевском районах.
Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Разрушениям в очередной раз подверглась и припортовая территория. В частности, россияне ударили дронами по судну RAMCO под флагом Науру. Оно как раз заходило в одесский порт. Повреждения незначительные, а экипаж оперативно потушил пожар.
Во время атаки на Одессу пострадали 14 человек, среди них 2 ребенка.