Тысячи тонн масла попали в море после атак России по порту Одесской области, образовалось огромное пятно

Одесскую область не прекращают терроризировать беспилотники. Из-за российских ударов по порту в области вылились тысячи тонн подсолнечного масла.

В море образовалось огромное пятно. Об этом пишет Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Какие последствия атак на порт?

26 апреля россияне обстреляли Черноморск. В городе повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск".

Во время пожара был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Последствия атаки на порт / Фото Госэкоинспекции Юго-Западного округа

Последствия аварии оперативно локализовали. На территории установили барьеры для сдерживания растекания, перекрыли дождевую канализацию, чтобы не допустить попадания остатков продукции в воду.

Инспекторы загрязнения почв не зафиксировали, потому что участок имеет бетонное покрытие.

Однако произошла утечка масла в акваторию порта. На поверхности воды появилось пятно примерно 400 на 200 метров. Чтобы сдержать его, специалисты развернули боновые заграждения.

Пробы морской воды отобрали, но результатов лабораторных исследований еще нет.

Последствия атаки на порт: смотрите видео

Напомним, что россияне регулярно атакуют украинские порты. В частности, в ночь на 24 апреля российский дрон попал в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис . Оно двигалось в порт Большой Одессы, на борту возник пожар, который экипаж быстро потушил.

Какие последствия обстрела 27 апреля?