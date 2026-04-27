У морі утворилася величезна пляма. Про це пише Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Дивіться також Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

Які наслідки атак на порт?

26 квітня росіяни обстріляли Чорноморськ. У місті пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ".

Під час пожежі було зруйновано резервуар із соняшниковою олією об'ємом 6 тисяч тонн.

Наслідки атаки на порт / Фото Держекоінспекції Південно-Західного округу

Наслідки аварії оперативно локалізували. На території встановили бар'єри для стримування розтікання, перекрили дощову каналізацію, аби не допустити потрапляння залишків продукції у воду.

Інспектори забруднення ґрунтів не зафіксували, бо ділянка має бетонне покриття.

Однак, стався витік олії в акваторію порту. На поверхні води з'явилася пляма приблизно 400 на 200 метрів. Аби стримати її, фахівці розгорнули бонові загородження.

Проби морської води відібрали, але результатів лабораторних досліджень ще нема.

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують українські порти. Зокрема, у ніч на 24 квітня російський дрон поцілив у торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс . Воно рухалося до порту Великої Одеси, на борту виникла пожежа, яку екіпаж швидко загасив.

