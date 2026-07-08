В Одессе мужчина взял в заложники людей в парикмахерской: полиции удалось попасть внутрь

В полдень 8 июля в Одессе мужчина взял в заложники двух человек. Он удерживал их в местной парикмахерской. На место происшествия прибыли правоохранители.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

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Какие подробности инцидента?

По словам пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис, мужчина зашел в салон парикмахерской в Хаджибейском районе, где находились работница и еще один посетитель. После этого он захлопнулся с ними внутри помещения.

Мужчина не выдвигал никаких требований, однако отказывался открывать дверь. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Правоохранители вели переговоры с мужем.

Впоследствии стало известно, что полицейским удалось попасть внутрь парикмахерской. Мужчина не нанес заложникам никакого вреда. Правоохранители уточняли ситуацию во время общения с собравшимися.

Самому мужчине, закрывшемуся в парикмахерской, пришлось вызвать дополнительную медицинскую помощь.

Что известно о случае с заложницей во Львове?

Во Львове 9 мая мужчина, заметив представителей ТЦК, схватил 13-летнюю девочку и, угрожая ножом, удерживал ее. Правоохранители совместно с военнослужащими быстро обезвредили нападающего и уволили ребенка. Девочка не пострадала.

Как выяснилось, нападающим оказался 43-летний житель Львова. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное производство. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы.