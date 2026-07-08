Наразі встановлюються обставини події. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Які подробиці інциденту?

За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, чоловік зайшов у салон перукарні в Хаджибейському районі, де перебували працівниця та ще один відвідувач. Після цього він зачинився з ними всередині приміщення.

Чоловік не висував жодних вимог, однак відмовлявся відчиняти двері. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком.

Згодом стало відомо, що поліціянтам вдалося потрапити всередину перукарні. Чоловік не завдав заручникам жодної шкоди. Правоохоронці уточнювали ситуацію під час спілкування з присутніми.

Самому чоловіку, який зачинився у перукарні, довелося викликати додаткову медичну допомогу.

Що відомо про випадок із заручницею у Львові?

У Львові 9 травня чоловік, помітивши представників ТЦК, схопив 13-річну дівчинку та, погрожуючи ножем, утримував її. Правоохоронці спільно з військовослужбовцями швидко знешкодили нападника та звільнили дитину. Дівчинка не постраждала.

Як з'ясувалося, нападником виявився 43-річний житель Львова. За фактом незаконного позбавлення волі відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.