Наразі встановлюються обставини події. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
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Які подробиці інциденту?
За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, чоловік зайшов у салон перукарні в Хаджибейському районі, де перебували працівниця та ще один відвідувач. Після цього він зачинився з ними всередині приміщення.
Чоловік не висував жодних вимог, однак відмовлявся відчиняти двері. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Згодом стало відомо, що поліціянтам вдалося потрапити всередину перукарні. Чоловік не завдав заручникам жодної шкоди. Правоохоронці уточнювали ситуацію під час спілкування з присутніми.
Самому чоловіку, який зачинився у перукарні, довелося викликати додаткову медичну допомогу.
Що відомо про випадок із заручницею у Львові?
У Львові 9 травня чоловік, помітивши представників ТЦК, схопив 13-річну дівчинку та, погрожуючи ножем, утримував її. Правоохоронці спільно з військовослужбовцями швидко знешкодили нападника та звільнили дитину. Дівчинка не постраждала.
Як з'ясувалося, нападником виявився 43-річний житель Львова. За фактом незаконного позбавлення волі відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.