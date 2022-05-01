В Одессе навсегда убрали табличку "слава русского оружия", – Марченко

Перед Одесской мэрией на Думской площади установлена пушка с британского фрегата "Тигр". Возле нее была табличка с надписью прославления русского оружия.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко 1 мая рассказал, что табличку убрали. Он также указал, что для нахождения техники россиян в городе есть одно условие.

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"Табличку возле всем известного памятника под названием "слава вражеского оружия" убрали навсегда. Единственное русское оружие, которое может быть на Одесщине, это оружие, которое эти недовояки бросят на поле боя, которое станет нашими трофеями", – заявил Марченко.

Максим Марченко о демонтаже табличек: смотрите видео

Прославляли тех, кто атакует город

Ранее внимание к такому объекту в Одессе привлекал блоггер и активист Сергей Стерненко. Он отметил, что табличка "слава русского оружия" находится в городе даже тогда, когда это оружие атакует Одессу.

Есть Суворовская аллея в городе. Улицы Екатерининская, Пушкинская и Александровский проспект (в честь императора России Александра ll). Это какой-то сюр. Так не должно быть. И не будет,

– написал Стерненко.

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Уничтожение объектов, связанных с российскими захватчиками

Монумент с пушкой установили в 1904 году на месте, где было сигнальное медное орудие. Тогдашнее руководство города искало пушки с британского фрегата "Тигр", затонувшего во время Крымской войны 1853-1856 годов возле Одессы. Оружие установили как символ мощи русской армии

В Киеве, под аркой "Дружбы народов", 24 апреля был демонтирован монумент, который стоял с 1982 года и символизировал "дружбу" Украины и России. Объект состоял из двух скульптур рабочих.

Интересно, что во время демонтажа отпала голова у россиянина. В скором времени планируют также убрать композицию из красного гранита.

Что касается самой арки, то ее планируют оставить и подсветить сине-желтым цветом. Она получит новое название – Арка свободы украинского народа.

"В общей сложности планируем демонтировать в столице еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с советщиной и Россией", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.