Очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко 1 травня розповів, що табличку прибрали. Він також зазначив. що для перебування техніки росіян в місті має одну умову.

До теми "2 травня – сакральна дата для росіян": які обмеження діятимуть на Одещині наступні 3 дні

"Табличку біля всім відомого пам'ятника під назвою "слава ворожій зброї" прибрали назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути на Одещині, це зброя, яку ці недовояки кинуть на полі бою, яка стане нашими трофеями", – заявив Марченко.

Максим Марченко про демонтаж таблички: дивіться відео

Прославляли тих, хто атакує місто

Раніше увагу до такого об'єкта в Одесі привертав блогер та активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що табличка "слава російській зброї" перебуває у місті навіть тоді, коли ця зброя атакує Одесу.

Є Суворівська алея в місті. Вулиці Єкатєрінєнская, Пушкінская і проспект Алєксандровскій (на честь імператора Росії Алєксандра ll). Це якийсь сюр. Так не має бути. І не буде,

– написав Стерненко.

Довідково. Монумент з гарматою встановили 1904 року на місці, де була сигнальна мідна гармата. Тодішнє керівництво міста шукало гармати з британського фрегата "Тигр", який затонув під час Кримської війни 1853-1856 років біля Одеси. Зброю встановили як символ міці російської арм ії.

Знищення об'єктів, які пов'язані з російськими загарбниками

У Києві, під аркою "Дружби народів", 24 квітня демонтували монумент, який стояв з 1982 року й символізував "дружбу" України та Росії. Об'єкт складався з двох скульптур робітників.

Цікаво, що під час демонтажу відпала голова у росіянина. Незабаром планують також прибрати композицію з червоного граніту.

Щодо самої арки, то її планують лишити й підсвітити синьо-жовтими кольорами. Вона отримає нову назву – Арка свободи українського народу.

"Загалом плануємо демонтувати в столиці ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов’язаних з радянщиною і Росією", – заявив мер Києва Віталій Кличко.