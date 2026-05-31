В Одессе дрон попал в 9-этажный дом: несколько этажей охватил пожар

31 мая вечером Россия запустила ударные дроны по Украине. Под ударом оказалась Одесщина.

Около 23:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Смотрите также Россия хочет играть роль "жертвы": эксперт разобрал все угрозы ударов по Киеву

Что известно о взрывах в Одессе?

В 23:07 Воздушные силы сообщили о том, что группы вражеских БПЛА двигаются на Черноморск/Одесса с Черного моря. Также дроны, которые находятся на юге Николаевской области, держат курс в направлении Одесщины.

Около 23:29 в Одессе прогремели взрывы.

Прошу жителей Одессы находиться в безопасных местах! Работает ПВО!,

– предупредил глава ОВА Олег Кипер.

По данным мониторов, на Одессу летят 11 БПЛА из акватории Черного моря.

В 23:48 для Одесской области объявили отбой тревоги.

Впоследствии глава ГВА Сергей Лысак сообщил, что в Одессе вражеский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах. Информации о пострадавших пока нет.

К слову, Одесский район уже находился под атакой российских дронов в этот вечер. Там в результате ударов пострадала гражданская инфраструктура. Повреждена территория частного домовладения, а также рядом расположены жилые дома. К счастью, травмированных нет.

Напомним, что май был месяцем с наибольшим количеством атак в 2026 году. По данным Воздушных сил ВСУ, в этом месяце Россия применила против Украины 210 ракет и 8150 беспилотников разных типов. Для сравнения, меньше всего дронов в 2026 году зафиксировали в январе – 4452, а меньше всего ракет – в апреле, когда враг выпустил 81 ракету.