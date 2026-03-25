В Одессе произошла стрельба: неизвестный открыл огонь по полицейским, есть раненые

В Одессе вечером 25 марта произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по полицейским.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о стрельбе в полицейских в Одессе?

В полиции отметили, что в Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским. Происшествие произошло во время проверки правоохранителями документов у мужчины.

В результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь,

– отметили в Нацполиции.

Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации.

"На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена позже", – отметили полицейские.

До этого одесские телеграмм-каналы писали, что в полицейских стреляли неизвестные из белого жигуля. Также в сети распространялись видео с места происшествия.

Место стрельбы в Одессе вечером 25 марта

