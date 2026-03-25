В Одессе произошла стрельба: неизвестный открыл огонь по полицейским, есть раненые
- В Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским во время проверки документов, ранив двух из них.
- Для задержания нападавшего, который находится в розыске, введена специальная полицейская операция.
В Одессе вечером 25 марта произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по полицейским.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что известно о стрельбе в полицейских в Одессе?
В полиции отметили, что в Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским. Происшествие произошло во время проверки правоохранителями документов у мужчины.
В результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь,
– отметили в Нацполиции.
Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации.
"На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена позже", – отметили полицейские.
До этого одесские телеграмм-каналы писали, что в полицейских стреляли неизвестные из белого жигуля. Также в сети распространялись видео с места происшествия.
Недавно полицейского убили в Славянске Донецкой области
В Славянске во время проверки документов 19 марта неизвестный открыл огонь по полиции. В результате этого погиб капитан Олег Захаренко.
Нападавший скрылся с места происшествия. Впоследствии в полиции обнародовали приметы подозреваемого. Это был Фоменко Евгений Михайлович 1976 года рождения, житель Славянска, ранее судимый.
В конце концов 50-летнего дезертира, подозреваемого в убийстве полицейского, задержала полиция. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок.