Одесса ДТП и аварии В Одессе произошла стрельба: неизвестный открыл огонь по полицейским, есть раненые
25 марта, 22:44
Обновлено - 23:22, 25 марта

В Одессе произошла стрельба: неизвестный открыл огонь по полицейским, есть раненые

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским во время проверки документов, ранив двух из них.
  • Для задержания нападавшего, который находится в розыске, введена специальная полицейская операция.

В Одессе вечером 25 марта произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по полицейским.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о стрельбе в полицейских в Одессе?

В полиции отметили, что в Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским. Происшествие произошло во время проверки правоохранителями документов у мужчины.

В результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, 
– отметили в Нацполиции.

Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации.

"На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена позже", – отметили полицейские.

До этого одесские телеграмм-каналы писали, что в полицейских стреляли неизвестные из белого жигуля. Также в сети распространялись видео с места происшествия.

Место стрельбы в Одессе вечером 25 марта: смотрите видео

Недавно полицейского убили в Славянске Донецкой области

  • В Славянске во время проверки документов 19 марта неизвестный открыл огонь по полиции. В результате этого погиб капитан Олег Захаренко.

  • Нападавший скрылся с места происшествия. Впоследствии в полиции обнародовали приметы подозреваемого. Это был Фоменко Евгений Михайлович 1976 года рождения, житель Славянска, ранее судимый.

  • В конце концов 50-летнего дезертира, подозреваемого в убийстве полицейского, задержала полиция. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок.