Вызывающее нападение на патрульного в Одессе: экс-кандидату в мэры избрали меру пресечения

Одесский суд 23 ноября избрал меру пресечения бывшему кандидату в мэры Одессы Андрею Манило. Он подозревается в дерзком нападении на правоохранителя.

Речь идет об инциденте, который произошел 15 ноября. Тогда мужчина попал в ДТП, а затем забрызгал патрульного из газового баллончика.

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Не удовлетворили ходатайство прокурора

Согласно решению суда, Манило должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Но прокуратура просила отправить его в СИЗО с возможностью выхода под залог 45,4 тысяч гривен.

Однако судья-следователь не удовлетворил это ходатайство. Он заявил, что это невозможно сразу по нескольким причинам:

имеет высшее образование;

корреспондент издания "Лига информ";

не имеет судимости.

Кто такой Андрей Манило

Мужчина является достаточно известным и скандальным человеком в своем городе. В 2014 году он баллотировался на выборах мэра Одессы. Тогда он не только проиграл выборы, но занял последнее место на них.

В 2019 году Манило стал главным подозреваемым в уголовном производстве. Тогда он якобы в состоянии наркотического опьянения устроил пожар в своем доме. В результате вспыхнул целый этаж.

Однако уже 28 мая 2021 года это уголовное производство было закрыто, поскольку истек срок досудебного расследования. Следует отметить, что одессит занесен в базу "Миротворца". Его на этом ресурсе обвинили в провокациях и участии в информационных спецоперациях России против Украины.